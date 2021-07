Infrastruktur : Knapp 270 000 Euro für die Ortsdurchfahrt in Oberweiler

Knapp 270 000 Euro für die Ortsdurchfahrt in Oberweiler

Oberweiler/Mainz (red) Für den Ausbau der Ortsdurchfahrt in Oberweiler erhält der Eifelkreis Bitburg-Prüm eine Zuwendung in Höhe von rund 269 000 Euro, dies hat Verkehrsministerin Daniela Schmitt nun mitgeteilt.

„Gut ausgebaute und sichere Straßen in den ländlichen Räumen sind uns ein besonderes Anliegen“, so die Verkehrsministerin in einer Pressemitteilung.