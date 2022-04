Verkehr : Damit wieder Leben ins Bahnhofgebäude Jünkerath einkehrt

Jünkerath Das Land fördert eine Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung des Bahnhofs Jünkerath mit gut 26.000 Euro.

Jünkerath (mh/red) Seit Jahren ist das altehrwürdige Bahnhofsgebäude samt Nebengebäuden in Jünkerath, das die Gemeinde vor einigen Jahren gekauft hat, ungenutzt. Das finden viele Menschen aus dem Dorf und darüber hinaus schade, denn: Bis vor einigen Jahren war dort unter anderen eine Livemusikkneipe untergebracht, die zahlreiche Gäste angezogen hat – unter anderem wegen der Bahnverbindung auch aus dem Köln-Bonner und dem Trierer Raum. Seither aber ist es still geworden um die Immobilie. Das soll sich bald ändern, denn das Land bezuschusst eine Untersuchung, wie wieder Leben in den Gebäudekomplex einziehen kann.