Vulkaneifelkreis : Land fördert sechs Infrastrukturvorhaben

Daun/Mainz Aus Mainz kommen knapp 350 000 Euro aus dem Investitionsstock 2020 für mehrere Projekte.

So erhält die Stadt Daun erhält für die Erneuerung der Stützmauer am Bahnhofsweg 82 000 Euro. Die Ortsgemeinde Gillenfeld wird bei dem Ausbau des Keltenwegs mit 100 000 Euro unterstützt, in Pelm wird die Erneuerung der Wandbekleidung und des Bodens in der Mehrzweckhalle mit 55 000 Euro bezuschusst. In Wallenborn wird die Erneuerung der Brücke über den Kirnbach in der Weidenbacher Straße mit 63 000 Euro und die Dachsanierung des Gerätehauses mit 12 000 Euro gefördert.