Dorfentwicklung : Förderung für Gemeinde Steffeln

Steffeln/Mainz (red) Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms sind nach Mitteilung des Innenministeriums 25 Gemeinden in Rheinland-Pfalz als weitere Schwerpunktgemeinden anerkannt. Dazu gehört auch Steffeln in der Verbandsgemeinde Gerolstein.

Ab dem Programmjahr 2021 würden insgesamt 156 Dörfer von einer Schwerpunktanerkennung profitieren, heißt es in einer Pressemitteilung. In diesem Jahr stünden rund 23,5 Millionen Euro zur Förderung von Dorferneuerungsmaßnahmen zur Verfügung. Mit dieser Summe könnten wichtige Projekte zur Verbesserung der Infrastruktur in den den Dörfern realisiert werden. Die Anerkennung als Schwerpunktgemeinde erfolgt laut Land für die Dauer von acht Jahren. Um die Innenentwicklung zu stärken, steht privaten und öffentlichen Bauherrn eine qualifizierte Beratung zur Verfügung. Zusammen mit der Dorfmoderation soll damit ein Beteiligungsprozess in Gang gesetzt werden.