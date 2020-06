Internet : Grünes Licht für Breitbandausbau in Duppach

Grünes Licht für Breitbandausbau in Duppach

Duppach Duppach wird vom Land Rheinland-Pfalz eine Zuwendung in Höhe von 214♦026,40 Euro für den Ausbau von des Breitbandnetzes erhalten. „Der Bescheid wird der Gemeinde in den nächsten Tagen zugehen“, teilt die SPD-Landtagsabgeordnete Astrid Schmitt mit.

Damit sei auch der Weg frei für eine Unterstützung des Bundes in voraussichtlicher Höhe von 749♦000 Euro. „Mit dieser insgesamt 90 prozentigen Förderung seitens des Bundes und des Landes kann die Ortsgemeinde nun ihr über eine Million Euro teures Breitbandprojekt zur schnellen Internetversorgung angehen.“

Duppach drohte bezüglich der Versorgung mit schnellem Internet in eine „Insellage“ zu geraten, da die Ortsgemeinde beim Breitbandausbau in Eigenregie mit einem privaten „Versorger“ unterwegs ist und nicht an dem Breitbandprojekt des Landkreises Vulkaneifel teilnimmt. Eine Landesförderung wäre eigentlich nach den Förderrichtlinien grundsätzlich nur für Landkreise oder Gemeindeverbände möglich gewesen.