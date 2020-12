Bildung : Land unterstützt acht Bauvorhaben an Schulen

Vulkaneifelkreis 540 000 Euro werden in Schulgebäude und Sporthallen investiert. Neu im Programm ist die BBS Gerolstein.

Für den Umbau, die Erweiterung und Brandschutzmaßnahmen an acht Schulgebäuden und Sporthallen im Landkreis Vulkaneifel stellt das Land mit dem Schulbauprogramm 540.000 Euro zur Verfügung. 50 000 Euro werden in die Berufsbildende Schule (BBS) Gerolstein investiert. Damit wurde diese Einrichtung neu in das Programm aufgenommen und ist damit eines von 60 neuen im Landesschulbauprogramm 2020. Weiterhin profitiert in Gerolstein neben der Grundschule auch die Grund- und Realschule plus von der Fortführung der Förderung.

In Gillenfeld und Kelberg sind es ebenfalls die Grund- und Realschulen plus, in Hillesheim die Realschule plus, in Neroth und Üdersdorf sind es die Grundschulen“, erläutert die SPD-Landtagsabgeordnete Astrid Schmitt. Bei Anträgen der Grund- und Realschule plus in Jünkerath und der Grundschule Wallenborn steht die Bewilligung noch aus, da sie zurzeit noch geprüft werden.