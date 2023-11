Medizinische Versorgung in der Efel Landarzt mit Leidenschaft: Wer folgt auf Klaus-Eberhard Pfeiffer in Densborn?

Densborn · Zu keiner Zeit vor Klaus-Eberhard Pfeiffer hatte sich ein Arzt in Densborn niedergelassen, und vielleicht wird es auch nach ihm keine Praxis mehr in der Kylltalgemeinde geben. Dabei steht für den aus Daun stammenden Internisten und Allgemeinmediziner mit Qualifikation in Naturheilverfahren fest, dass es für ihn genau das Richtige war und ist und bleibt.

10.11.2023 , 06:29 Uhr

Würde wieder Landarzt werden und würde sich auch wieder in Densborn niederlassen: der Allgemeinmediziner und Arzt für Naturheilverfahren Klaus-Eberhard Pfeiffer. Foto: Bettscheider Brigitte

Von Brigitte Bettscheider

Die letzten Patienten aus der Vormittagssprechstunde sind gegangen, die Tasche für die Hausbesuche am Nachmittag ist gepackt, als wir uns zum Gespräch über das Landarztleben treffen. Die Praxis von Klaus-Eberhard Pfeiffer befindet sich in einem ehemaligen Geschäftshaus in der Densborner Hauptstraße. Im Laufe des Jahres 1995 waren darin Praxisräume geschaffen worden; die Eröffnung war im Dezember.