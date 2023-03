40,5 Millionen Euro investiert Knappes Material und hohe Preise – Der Landesbetrieb Mobilität zieht Bilanz

Und sicher würde er auch gern neuen Kolleginnen und Kollegen einen Arbeitsplatz in einem neuen Gebäude bieten. Dass der LBM nach einer neuen Bleibe sucht, ist seit Jahren bekannt. Gesucht wird: eine Büroimmobilie mit rund 2000 Quadratmetern Bürofläche zuzüglich Verkehrsflächen mit Büros, Besprechungs-, Sozial und Archivräumen sowie Parkplätzen. Und zwar in Gerolstein, wo der LBM seit 1949 beheimatet ist und auch auf jeden bleiben will, bevorzugt in der Innenstadt, was Harald Enders stets betont. Aber warum umziehen? Das Gebäude in der Gerolsteiner Brunnenstraße, das 1969/1970 errichtet und 1997 vom LBM bezogen wurde, ist für die Belegschaft zu klein und außerdem sehr sanierungsbedürftig – erst recht, nachdem das Haus im Juli 2021 von der Flut überschwemmt wurde.