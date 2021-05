Straßenbau : Infotreffen zu Straßenumbauten in Stadtkyll

Stadtkyll Der Landesbetrieb Mobilität Gerolstein plant den Kreuzungsbereich an der Bundesstraße 421, der Landesstraße 24 und der Kreisstraße in Stadtkyll umzubauen. Die bisherige Kreuzung soll zu einem Kreisverkehr umgebaut werden (der TV berichtete).

Auch die „Schwammertstraße“ in der Ortsdurchfahrt soll modernisiert werden. Um die Bürger mit in die Planungen einzubinden wird am Dienstag, 18. Mai, und Mittwoch, 19. Mai, jeweils um 18 und 20 Uhr zu Informationsveranstaltungen eingeladen. Weil wegen den Corona-Bestimmungen zu jeder Veranstaltung nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht, sind Anmeldungen obligatorisch. Die Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Bereits jetzt können die Vorentwurfspläne zu den Vorhaben auf der Internetseite der Ortsgemeinde Stadtkyll www.stadtkyll.de eingesehen werden.