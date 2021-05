Geschichte : Fototafeln zeigen Fundsituation von archäologischen Grabungen in Duppach vor 100 Jahren

Fototafeln zeigen Fundsituation von archäologischen Grabungen in Duppach vor 100 Jahren

Die 2014 zur Ausstellung im Landesmuseum Koblenz entstandenen Tafeln sind nun in Duppach-Weiermühle zu sehen. Foto: TV/Archäologischer Förderverein Duppach

Duppach Das Landesmuseum Koblenz stellt dem Archäologischen Förderverein Duppach zum Jubiläum des Funds der Löwen-Eber Gruppe vor 100 Jahren Bilder zur Verfügung.

Die für diese Ausstellung angefertigten Fototafeln erhielt der Verein nun vom Landesmuseum Koblenz. Sie wurden umgehend installiert. Damit haben die Besucher künftig einen besonderen Einblick in die Fundsituation vor 100 Jahren, Bereicherung und Ergänzung zur Ausstellung im Infopunkt.

Die Fundsituation 1921 wird laut Förderverein in der nächsten Ausgabe der „Eiflia Archaeologica“, die spätestens zur Grabung in diesem Jahr erscheinen soll, ausführlich behandelt. Einen besonderen Schwerpunkt werde dabei das Skizzenbuch von 1921, das in Kopie vom Rheinischen Landesmuseum Trier gestellt wurde, bilden.