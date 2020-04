Infrastruktur : 4,41 Millionen Euro können investiert werden

Vulkaneifel Das Landesverkehrsministerium lässt in diesem Jahr 2020 viele Fahrbahnen und Verkehrsknotenpunkte im Vulkaneifelkreis sanieren. Fast fertig wird dabei auch ein großes Projekt im Dauner Stadtteil Gemünden.

Das rheinland-pfälzischen Verkehrsminsterium hat seinen neuen Investitionsplan bis 2023 vorgestellt (der TV berichtete). Von 550 Millionen Euro werden in diesem Jahr 4,41 Millionen Euro für den Erhalt und Ausbau von Landstraßen, Radwegen und Brücken im Vulkaneifelkreis ausgegeben. Insgesamt geht das Land 16 Projekte an (Kosten der einzelnen Projekte: siehe Info). Harald Enders, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Gerolstein, ist zuversichtlich, dass alles, was für 2020 geplant ist, auch umgesetzt werden kann: „Zurzeit haben wir bestes Bauwetter und so wenige kranke Mitarbeiter wie selten zuvor.“

Auch soll noch an Fahrbahnsanierung in der Ortsdurchfahrt in Gerolstein-Müllenborn (L 24) weitergearbeitet werden, wobei das Projekt erst im nächsten Jahr fertiggestellt werden soll. Auch die Fahrbahnerneuerung der L 25 zwischen Steffeln und Lehnerath geht in diesem Jahr weiter. Neu begonnen werden Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Steiningen (L 66). Abgeschlossen werden in diesem Jahr noch Arbeiten auf dieser Strecke zwischen Lehnerath und der Einmündung in die Kreisstraße 51. Außerdem sollen Bauarbeiten an den Ortsdurchfahrt in Ormont (L 20) und Lirstal (L 95), sowie an der L 52 bei Strotzbüsch abgeschlossen werden.