Gerolstein : Landfrauen fahren zur Kreativ-Messe nach Frankfurt

Gerolstein Auch in diesem Jahr bietet der Landfrauenverband Vulkaneifel am Samstag, 2. November, eine Tageslehrfahrt zur Kreativ-Welt-Messe nach Frankfurt an. Etwa 350 Aussteller präsentieren dort eine Vielfalt von modischen Trends – zudem gibt es eine Modeschau.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es ist möglich, an Workshops teilzunehmen oder sich von den Angeboten an Stoffen, Perlen, Garnen und vielem mehr inspirieren zu lassen.