Fahrt : Landfrauen fahren zur Kreativmesse nach Dortmund

Daun/Dreis/Dortmund Seit mehr als 30 Jahren findet die Creativa, die vielfältige Kreativmesse Europas statt. Die Landfrauen Vulkaneifel bieten für Donnerstag, 19. März, eine Fahrt zur Messe an. Dort werden auf etwa 40 000 Quadratmetern Handarbeits-, Bastel- und Werkmöglichkeiten angeboten.

Die Abfahrtszeiten sind um 7 Uhr in Daun, Michael-Reineke-Platz, und um 7.15 Uhr in Dreis am Haus Vulkania und um 7.30 Uhr am Busbahnhof in Hillesheim.