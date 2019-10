Reisen : Landfrauen reisen nach Andorra

Daun (red) Der Landfrauenverband Vulkaneifel bietet eine Wanderwoche in der Zeit vom 16. bis 23. Juli 2020 nach Andorra an. Andorra ist ein kleines, unabhängiges Fürstentum, in den Pyrenäen zwischen Frankreich und Spanien gelegen.

