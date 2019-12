Kräuterwissen : Landfrauen sorgen für Entspannung

Kelberg Der Landfrauenverband Vulkaneifel bietet am Samstag, 7. Dezember, um 14.30 Uhr in Kelberg, Dauner Straße 12, einen Kurs zur Herstellung entspannender Öle und weiterer Dinge an.

