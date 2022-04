Frauen in der Eifel : Erstes Großereignis nach Corona: „Die Landfrauen sind wieder da!“

Daun Es war wieder „LandFrauentag“ in der Vulkaneifel nach zweijähriger coronabedingter Pause – mit Beiträgen der unterschiedlichsten Art und viel Gelegenheit zum persönlichen Gespräch miteinander.

Eine Mischung zwischen Jubel und Erleichterung schwingt in Ilse Spohrs Stimme mit, wenn sie als Vorsitzende sagt: „Die Landfrauen sind wieder da!“ Gemeint ist das Treffen im Dauner Forum anlässlich des LandFrauentags 2022, ein Großereignis im wahrsten Sinne des Wortes – so etwas wie der höchste Feiertag des Verbands in der Vulkaneifel mit knapp 1600 Mitgliedern. Und mit Blick auf die immer noch grassierende Pandemie ist die Zahl von 130 Teilnehmern tatsächlich ansehnlich; in „normalen“ Jahren kommen locker mal doppelt so viele zusammen.