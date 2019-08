Handarbeit : Landfrauen bieten Nähkurs an

Brück (red) Der Landfrauenverband Vulkaneifel bietet am Dienstag, 13. August, um 19 Uhr einen Nähkurs an. Unter der Leitung von Renate Post können die Teilnehmer in sechs Kurseinheiten mit je drei Unterrichtsstunden ihre individuellen Stücke nähen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken