Seminar : Essen für unterwegs

Betteldorf/Steffeln/Tettscheid (red) Der Landfrauenverband Vulkaneifel veranstaltet am Donnerstag, 5. März, um 19 Uhr ein Seminar zum Thema „Essen für unterwegs“ im Gemeindehaus Betteldorf, am Donnerstag, 12. März, um 19 Uhr im Gemeindehaus Steffeln sowie am Mittwoch, 11. März, um 19 Uhr im Gemeindehaus Tettscheid.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken