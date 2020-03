Tagesfahrt : Landfrauen fahren zum Ostermarkt

Daun/Hillesheim/Dreis (red) Der Landfrauenverband Vulkaneifel lädt für Donnerstag, 27. März, zu einer Lehrfahrt zum Ostermarkt nach Trier ein. Los geht es um 9 Uhr am Busbahnhof in Hillesheim, um 9.15 Uhr am Haus Vukania in Dreis und um 9.30 Uhr am Michel-Reineke-Platz in Daun.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken