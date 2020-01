Gerolstein/Trier Körperverletzung, Einbruch, Diebstahl und Sachbeschädigung werden einem 34-Jährigen vor dem Trierer Landgericht vorgeworfen. Allerdings geht die Anklage von verminderter Schuldfähigkeit aus.

Dazu die Anklageschrift von Staatsanwältin Frauke Straaten: Im Frühjahr 2019 soll der 34-Jährige in das Gerolsteiner Wochenendhaus des Vaters eingebrochen sein, um dort zu wohnen. Im Haus habe er in der Folgezeit zahlreiche Sachbeschädigungen begangen – sogar ein Waschbecken sei aus der Wand gerissen worden. Der Gesamtschaden an Haus und Einrichtung wird mit mehr als 50 000 Euro beziffert. Außerdem seien mehrere Elektrogeräte entwendet worden.

Am Abend des 20. Mai 2019 und am folgenden Abend soll der Angeklagte auch „außerhäuslich“ aktiv geworden sein, in dem er zwei geparkte Autos mit Fußtritten beschädigte. Am 22. Mai sollte er daraufhin in Polizeigewahrsam genommen werden. Dabei habe er sich gegen die Polizeibeamten gewehrt, wobei einer der Beamten durch einen Fußtritt erheblich verletzt worden sei. Staatsanwältin Straaten geht davon aus, dass der bereits vorbestrafte Mann schon seit Jahren an paranoiden Psychosen leiden könnte und daher in seiner Schuldfähigkeit eingeschränkt sei.