Prozess Brandstiftung in der Eifel Kuriose Frage vor Gericht: „Kann ich den Angeklagten gleich mitnehmen?“

Große Aufregung gab es am 8. März 2021 in einem kleinen Vulkaneifelort. Dichter Qualm aus einem Mehrfamilienhaus brachte Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf den Plan. Ernsthaft verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf immerhin 5000 Euro geschätzt. Vor der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts Trier wird wird ein ehemaliger Mitbewohner des Hauses beschuldigt. Die Anklage lautet auf versuchte gefährliche Brandstiftung (Feuer legen in einem bewohnten Gebäude). Allerdings geht Staatsanwältin Frauke Straaten davon aus, dass der Beschuldigte im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit handelte.