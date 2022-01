Justiz : Verfahren gegen eine siebenköpfige Eifeler Bande – Vier Jahre und neun Monate Haft für Drogenkurier

Trier Der letzte Angeklagte im Verfahren gegen eine siebenköpfige Eifeler Bande, die im großen Stil Drogen im Darknet (dem annonymnen Teil des Internets) verkauft hatte (der TV berichtete), ist nun verurteilt worden.

Am Ende der Fortsetzungsverhandlung vor der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts Trier stand die Verurteilung des 65-jährigen Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten. Dem Eifeler wurde bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Der Angeklagte fungierte dabei in erster Linie als Drogen-Kurier, zudem soll er auch die Drogenbriefe frankiert haben, die er nach Köln gebracht habe. Dafür habe der 65-Jährige insgesamt 4500 Euro bekommen.

Wie der Richter Armin Hardt in seiner Urteilsbegründung am Dienstag betonte, hätten letztlich die strafmildernden Gründe im Fall des Angeklagten B. überwogen. So käme laut Hardt etwas weniger als die „goldene Mitte“ des Strafmaßes in Frage.