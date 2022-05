Entwicklung : Damit auch Dörfer in der Vulkaneifel eine Zukunft haben

NRW Bevölkerung schrumpft und wird älter ARCHIV - Rentner sitzen in Pillnitz nahe Dresden auf einer Parkbank, aufgenommen am 12.10.2008. Älter, urbaner, weniger: Das sind die zu erwartenden Trends für die Bevölkerungsentwicklung in Nordrhein- Westfalen. Das Statistische Landesamt legte am Mittwoch (13.05.2009) in Düsseldorf eine Prognose für 2030 vor. Während 2008 knapp 20 Prozent der Bevölkerung im Rentenalter waren, soll der Anteil bis 2030 auf über 27 Prozent steigen. Im gleichen Zeitraum erwarten die Statistiker einen Rückgang bei der Jugend: Die Zahl der unter 20-Jährigen soll von über 20 Prozent auf 17,1 Prozent schrumpfen. Foto: Ralf Hirschberger dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: picture-alliance/ dpa/Ralf Hirschberger