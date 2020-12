Coronavirus : Landkreis Vulkaneifel: Ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 steigt im Landkreis Vulkaneifel durch erneuten Todesfall auf bisher insgesamt 29 seit Beginn der Pandemie

Bedauerlicherweise gibt es auch am heutigen 2. Weihnachtsfeiertag einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit SARS-CoV-2 mitzuteilen. Hierbei handelt es sich um einen 83-jährigen Bewohner des Alten- und Pflegeheims Maternus Seniorenzentrum Am Auberg in Gerolstein. Der betroffenen Familie gilt unser aufrichtiges Mitgefühl.