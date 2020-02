Vorreiter in Rheinland-Pfalz : Die lange Leitung zu den Schulen steht

Gerolstein Der Landkreis Vulkaneifel hat alle seine Schulen an das Breitbandnetz angeschlossen. In der Berufsbildenden Schule Gerolstein fiel der symbolische Startschuss für die schnelle Internetverbindung.

Insgesamt 26 Schulen im Kreis Vulkaneifel – von der Grundschule bis zum Gymnasium – sind nun an das Glasfasernetz angeschlossen. „Damit sind wir Vorreiter in Rheinland-Pfalz“, sagt Landrat Heinz-Peter Thiel bei der symbolischen Inbetriebnahme der Schulnetze in der Berufsbildenden Schule Gerolstein. Er ist überzeugt: „Das schafft die besten Voraussetzungen für digitales Lernen und damit den Grundstein für den Unterricht der Zukunft.“

Gigabit-Anschlüsse für Schulen seien besonders in ländlichen Bereichen überaus wichtig, betont Thiel und erklärt: „Denn wir brauchen gleichwertige Bedingungen für die Schüler sowohl in den Städten als auch auf dem Land.“

Auch für Günter Karst, Schulleiter der BBS Gerolstein, ist die flotte Anbindung an das Internet ein wichtiger Bestandteil einer zukunftsorientierten Schule. „Die Möglichkeit einer Vernetzung zwischen Ausbildungsbetrieben, den Schülern und einer digitalen Vermittlung der Lern­inhalte haben wir bereits etabliert. Mit einer Verbindung, die es erlaubt, Gigabits an Daten zu empfangen und zu versenden, machen wir einen großen Schritt nach vorn.“

Bereits seit Jahren existiere eine Fülle an digitaler Ausstattung an der berufsbildenden Schule, sagt Karst, der gemeinsam mit seinem Lehrerteam ein Konzept für den Fortbestand der Einrichtung in Zeiten des demografischen Wandels entworfen hat (der TV berichtete). Und in diesem Konzept spielt das Internet eine bedeutende Rolle.