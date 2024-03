Finanzen Landrätin des Vulkaneifelkreises hat 2023 gut 13.000 Euro hinzuverdient

In der jüngsten Sitzung hat Landrätin Julia Gieseking (SPD) den Kreistag über ihre Nebeneinkünfte unterrichtet, wonach sie nach dem Landesbeamtengesetz (Paragraf 119, Absatz 3) einmal jährlich in einer öffentlichen Sitzung verpflichtet ist. Demnach hat sie 2023 insgesamt 13.331 Euro hinzuverdient, von denen 1276 Euro an den Kreis abgeführt wurden. Bleiben 12.055 Euro.