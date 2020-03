Kostenpflichtiger Inhalt: Medizinische Versorgung : Landrat fordert mehr Bereitschaftsdienst

Viele Menschen in der Eifel sorgen sich um die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum. In der Vulkaneifel kommt nun die Reduzierung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes erschwerend hinzu. . Foto: picture alliance / Bernd Weissbr/Bernd Weissbrod

Daun Heinz-Peter Thiel ist gegen die Reduzierung des ärztlichen Angebots und sieht die Landespolitik in der Pflicht.



Von Angelika Koch

Das Gesundheitssystem ist nicht nur in ländlichen Regionen Deutschlands in Schieflage geraten, seit es nach primär betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten funktionieren muss. Auf der einen Seite grassieren Sparzwänge, auf der anderen nimmt die Personalknappheit zu. „Ein Puzzleteil der gesundheitlichen Versorgung nach dem anderen geht verloren und wird nicht ersetzt“, kritisiert Landrat Heinz-Peter Thiel die Lage, auch mit Bezug auf die Schließung der Geburtshilfestation am Dauner Krankenhaus, „das können wir auf keinen Fall sprachlos hinnehmen!“ Er fordert, dass Peter Heinz, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz, zeitnah in die Vulkaneifel kommt, um vor Ort Lösungsansätze für den ärztlichen Bereitschaftsdienst zu finden.

Der Landrat kritisiert, dass die Verbandsbürgermeister, die betroffenen Krankenhäuser und auch er von der angekündigten drastischen Reduzierung der Öffnungszeiten in Gerolstein (der TV berichtete) nicht im Vorfeld informiert wurden. „Besonders verwerflich ist aus meiner Sicht, dass nach Aussage der Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler diese erneut nicht in den Rückbau von Versorgung auf dem Land einbezogen wurde. Die Gesundheitsversorgung in Rheinland-Pfalz darf aber nicht sich selbst überlassen bleiben! Hier muss ein Mehr an politischer Steuerung messbar und nachhaltig wahrnehmbar werden.“

Es ist, so der Landrat, originäre Aufgabe des Landesgesundheitsministeriums, auch die spezialisierte medizinische Versorgung stabil zu halten. „Das Ministerium muss in der Lage sein, aktiv zu gestalten und nicht nur über entstehende Lücken zu klagen.“

Thiel befürchtet weitere dramatische Engpässe bei der medizinischen Versorgung der Bevölkerung auf dem Land, spürbar vor allem in den klinischen Ambulanzen in der Vulkaneifel. „Schon heute ist erkennbar, dass aufgrund der ungewissen Versorgungssituation am Krankenhaus in Adenau akut ein sehr starker Zulauf von Patienten aus Adenau erfolgt. Mit der Reduzierung der Öffnungszeiten der ärztlichen Bereitschaftspraxen wird das Krankenhaus in Daun zusätzlich belastet, so dass eine personelle und räumliche Aufstockung notwendig wird, um die zusätzlichen Patienten überhaupt angemessen versorgen zu können.

Vor Ort in Gerolstein wird es unweigerlich zu einer Überlastung der klinischen Ambulanz kommen, die von den Krankenkassen nicht auskömmlich finanziert wird. In Anbetracht der betriebswirtschaftlichen Schwierigkeiten und enger finanzieller Spielräume kleinerer Kliniken ist dies nicht darstellbar und führt zu nachhaltigen Störungen.“

Der Landrat sieht die Bevölkerung des Vulkaneifelkreises am Limit, was ihr Verständnis für die Misere des Gesundheitssystems betrifft. „In Zeiten, in denen immer mehr kleinere Krankenhäuser schließen, immer mehr Arztpraxen nicht besetzt sind und immer mehr Stellen in Kliniken offen bleiben, ist es für die niedergelassenen Ärzte und zu versorgenden Menschen in der Vulkaneifel nicht nachvollziehbar, die Öffnungszeiten der ärztlichen Bereitschaft in Gerolstein in drastischem Umfang zu reduzieren. Denn das bedeutet eine weitere Verschlechterung der Gesundheitsversorgung und weitere Wege. Zudem wird es das Krankenhaus in Daun zusätzlich finanziell und personell belasten.“