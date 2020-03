Verwaltung : Arbeit für den Kreis verbindet

Daun Heinz -Peter Thiel ehrt die langjährigen Mitarbeiter Elisabeth Dres, Luise Lanser und Wilfried Mildenberger und verabschiedet sie in den Ruhestand.

Nach dem Fachhochschulstudium in der Fachrichtung Soziale Arbeit war Elisabeth Dres zunächst bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich beschäftigt und legte 1983 ihr Verwaltungsdiplom ab. 1997 wechselte sie als Sozialarbeiterin in das Jugendamt nach Daun. Dort arbeitete sie über 16 Jahre, bis sie 2012 Fallmanagerin im Job-Center des Kreises wurde. Dort war sie für die Betreuung und Beratung von Arbeitssuchenden unter 25 Jahren zuständig. Langweilig wird es ihr als Pensionärin nicht, ein neues Haus, Enkel und Ehrenämter halten sie auf Trab.

„Immer fröhlich und einen kecken Spruch auf den Lippen, so kennt man Wilfried Mildenberger!“, verkündete der Landrat. Der gebürtige Idar-Obersteiner wurde nach seiner Ausbildung als Bankkaufmann und dem Eintritt in die Bundeswehr als Soldat auf Zeit, bei der Bundeswehr Daun stationiert. Anschließend wechselte er in die zivile Beamtenlaufbahn, in die Ausbildung des Beamten des gehobenen Dienstes bei der Bezirksregierung Trier. Nach dessen Absolvierung begann er 1988 seine Karriere bei der Kreisverwaltung. Zunächst wurde er bei der Abteilung Landwirtschaft, untere Naturschutzbehörde und Landespflege eingesetzt. Dann wechselte er 1996 ins Jugendamt und 2002 in die Abteilung Arbeit und Soziales. 1997 absolvierte er seinen Abschluss an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie als Diplom-Verwaltungswirt und feierte 2011 40-jähriges Dienstjubiläum.