Landratswahl : Landratswahl: Thiel sieht die Eigenständigkeit des Kreises in Gefahr

Heinz-Peter Thiel will Landrat des Kreises Vulkaneifel bleiben. In seinem Wahlkampf wird es auch um den Erhalt des Kreises und der Verbandsgemeinde Kelberg gehen. Foto: Stephan Sartoris Foto: TV/Stephan Sartoris

Daun/Mürlenbach Der amtierende Landrat hat seinen Wahlkampf eröffnet. Die Entscheidung, ob er oder SPD-Kandidatin Julia Gieseking für acht Jahre gewählt werden, fällt am 29. November.

Es war zwar nur noch ein formaler Akt, aber auch der will vollzogen sein: Der Wahlausschuss des Kreises Vulkaneifel hat in der vergangenen Woche beide Bewerbungen für die Landratswahl am 29. November zugelassen. Nun also können die Wahlzettel gedruckt werden, auf denen stehen werden: Julia Gieseking und Heinz-Peter Thiel. Die 46 Jahre alte Architektin aus Daun geht für die SPD ins Rennen und will bisher Unerreichtes schaffen: die erste rote Landrätin des Kreises Vulkaneifel werden.

Den von ihr angestrebten Chefsessel will Heinz-Peter Thiel aber selbst behalten. Der 57-Jährige ist seit 2013 Landrat und hatte vor schon gut einem inem Jahr erklärt, erneut antreten zu wollen. Am 2. Dezember 2012 war Thiel als neuer Landrat gewählt worden, am 1. April 2013 hatte er die Nachfolge von Heinz Onnertz angetreten. Ein Parteibuch hat Thiel, der vor seiner Wahl zum Verwaltungschef mehr als 30 Jahre als Polizist arbeitete, nicht, wird aber von der FWG und diesmal auch der CDU unterstützt.

Info Seit wann gibt es den Kreis? Nach dem Wiener Kongress 1815, als Daun preußisch wurde, dauerte es noch, bis es neue Verwaltungsstrukturen gab. Der Kreis Daun (heute Vulkaneifel) erhielt zwar 1816 seine Grenzen, einen Landrat gab es da aber noch nicht. Die Aufgaben der Verwaltung übernahm zunächst der Nachbarkreis Prüm. Was ist denn nun das richtige „Geburtsdatum“? Laut Landeshauptarchiv Koblenz war der 17. August 1817 der Tag, an dem der Kreis „im verfassungsrechtlichen Sinn handlungsfähig wurde“. An diesem Datum trat Johann Ernst Karl Friedrich Avenarius sein Amt als erster Landrat an.

Nun ist Thiel in den Wahlkampf eingestiegen. Die SPD hatte mit ihren Bewerbern (Julia Gieseking als Landratskandidatin und Jens Jenssen als Kandiat für die Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Daun, die ebenfalls am 29. November stattfindet) schon strategisch günstige Ecken und Straßenlaternen für Plakate und Banner „erobert“, nun aber ist aber auch das Konterfei des Landrats an vielen Stellen zu sehen. Seit dem Wochenende sind Thiel und seine Mitstreiter (darunter Ehefrau Birgit) unterwegs, um Plakate anzubringen.

Darauf zu sehen Slogans, die man in einem Wahlkampf erwartet, wie Klimaschutz durchsetzen, Breitband ausbauen, Bildung und Jugend fördern, Gesundheit stärken. Aber Thiel präsentiert auch zwei spezielle Plakate: „Mit mir bleibt Daun Kreisstadt“ und „Mit mir bleibt Kelberg eigenständig im Kreis“. Was hat es damit auf sich? „De facto entscheiden die Wahlen am 29. November über die Weichenstellung der Eigenständigkeit und der Weiterentwicklung unseres Landkreises Vulkaneifel“, erklärt Thiel. SPD-Innenminister Roger Lewentz habe für die Zeit nach der Landtagswahl im März 2021 den Abschluss der 2010 gestarteten Verwaltungs- und Kommunalreform (KVR) für den Sommer nächsten Jahres angekündigt. „Und hier steht der Plan der zur Zeit SPD-geführten dominierten Landesregierung bereits fest: Auf Ebene der Landkreise soll eine Neugliederung, sprich Fusion, unseres Kreises Vulkaneifel mit dem Eifelkreis Bitburg-Prüm erfolgen.“ Was in einem vor Jahren erstellten Gutachten ja auch schon empfohlen worden sei. „Und damit wäre der so wichtige Kreisstadt-Status für Daun weg und der Weg dafür bereitet, dass die Verbandsgemeinde Kelberg ihre Eigenständigkeit, für die sie so erfolgreich gekämpft hat, verlieren könnte.“