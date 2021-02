Landtagswahl : Mehr Sachlichkeit und Fachlichkeit

Logo Landtagswahl neu Foto: TV/Schmitz, Alexandra

Kelberg Der TV stellt alle Direktkandidaten und ihre Ziele für die Landtagswahl im März vor. Dieses Mal Jochen Kracht aus Kelberg, der für die Freien Wähler antritt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der 57-jährige Kelberger Jochen Kracht möchte seine Erfahrung als Unternehmer und als Mitglied des Katastrophenschutzes im Landkreis in den neuen Landtag einbringen. Er ist war lange Zeit in Führungspositionen im Einzelhandel tätig und seit 2009 erst Geschäftsführer und dann Vorstand der Pro Management AG, einer Firma die Beratung unter anderem bei Vertrieb und Führungsstil anbietet. Deshalb ist Wirtschaftspolitik auch ein wichtiges Thema für die politische Arbeit von Jochen Kracht. „Da ich selbst Unternehmer bin, weiß ich, was es derzeit für die Klein- und mittelständischen Unternehmen bedeutet, die Arbeitsplatze ihrer Mitarbeiter zu erhalten und das Unternehmen durch Corona zu führen“. Kracht kritisiert, dass die Wirtschafts- und Verwaltungspoltik oft weit weg von der Praxis ist. Er erlebe viele Menschen in den Betriebe und wisse, wie es dort aussieht, insbesondere jetzt in der Coronakrise. Er möchte, dass Unternehmen, die unter der Krise leiden, entschädigt werden.

Kracht wünscht sich eine Poltik, die alle Menschen mitnimmt und eine Kultur der unterschiedlichen Meinungen. Es gebe häufig nur noch schwarz oder weiß. Das Ziel müsse sein, dass man zu gemeinsamen Lösungen komme. Politik solle wieder verständlich werden für die Menschen.

Info Die drei wichtiges Politikfelder im Landtag Die volkswirtschaftlichen Schäden, die durch Corona entstanden sind, gilt es nach Ansicht von Jochen Kracht zu erkennen, zu beziffern und zu lösen. Es müssten Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es den Unternehmen ermöglichen, wieder zu wachsen. Die „unsägliche“ Landkreisreform soll gestoppt werden. Das Geld werde statt dessen für eine zukunftsorientierte Schul- und Gesundheitspolitik eingesetzt werden. Außerdem möchte Kracht die Kommunen stärken. Corona habe gezeigt, dass die Entsscheidungsträger vor Ort die Situationen besser beurteilen können.

Den Freien Wählern habe er sich angeschlossen, weil ihm Fachlickeit und Sachlichkeit wichtiger sei als Parteipoltik. „Wir sind die ,Antipartei’, da bei uns noch jede Meinung zählt und wir keiner ,Parteilinie’ unterliegen. Er wolle weg von Parteipolitik und Ideologie.

Jochen Kracht möchte sich auch für das Ehrenamt einsetzen. Er selbst ist in seiner Freizeit aktiv als Reservist beim Kreisverbindungskommando und beim Landeskommando in Rheinland-Pfalz. Er sei zwölf Jahre lang Zeitsoldat gewesen und habe in dieser Zeit auch sein Studium absolviert. Danach hatte er zunächst nichts mit der Bundeswehr zu tun, bis er davon hörte, dass Reservisten bei der Bundeswehr dringend gebraucht werden. Deshalb ist er heute bei der zivilmiltärischen Zusammenarbeit tätig. Das heißt, dass er unter anderem den Kreis dabei berät, wo Soldaten möglicherweise eingesetzt werden können, so wie es beispielsweise jetzt bei der Kontaktrückverfolgung bei der Coronakrise der Fall war.

In diesem Bereich habe er auch die Aktiven von anderen Hilfsorganisationen wie DRK oder THW kennengelernt und gemerkt, wieviel Können und Einsatz in diesem Bereich erbracht werde. Dies gelte es gesellschaftlich wieder anzuerkennen und in den Vordergrund zu stellen.

Die medizinische Versorgung im ländlichen Raum ist für den 57-JÄhrigen ebenfalls ein großes Anliegen. Dazu gehören genug Ärzte auf dem Land, aber der Erhalt von Krankenhäusern und die Pflege zuhause. Auch Schulen und Kitas sollen gestärkt werden.

Jochen Kracht wünscht sich, dass die Freien Wähler die fünf-Prozent-Hürde schaffen und in den Landtag einziehen. Gleichzeitig würde er gerne die bisherige Regierung ablösen und die AFD aus dem Landtag raushalten. „Wenn wir das erreichen, ist schon viel gewonnen“, sagt Jochen Kracht.

Jochen Kracht tritt für die Freien Wähler bei der Landtagswahl an. Foto: Fotostudio Nieder Foto: TV/Fotostudio Nieder