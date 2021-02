Landtagswahl : Landwirtschaft und Forst sind seine Themen

Marco Weber tritt als Direktkandidat für die FDP in der Vulkaneifel an. Foto: privat Foto: TV/privat

Lissendorf Der TV stellt alle Direktkandidaten und ihre Ziele für die Landtagswahl im März vor. Dieses Mal Marco Weber aus Lissendorf, die für die FDP antritt.

Der Landwirt Marco Weber ist kein Neuling im Politibetrieb. Der 46-Jährige aus Lissendorf ist 2004 in die FDP eingetreten. Wie er sagt, war damals Edmund Geisen sein großes Vorbild. Deshalb kam für ihn auch nur die FDP in Frage. Im Jahr 2009 zog Weber in den Kreistag ein, seit 2012 ist er Vorsitzender der FDP Vulkaneifel. 2013 wurde er Mitglied im Landesvorstand der FDP. 2014 übernahm er den Fraktionsvorsitz der FDP im Kreistag. 2016 gelang Weber der Einzug in den Landtag.