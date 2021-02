Landtagswahl : Eine „Kümmerin“ mit viel Erfahrung

Kirchweiler Der TV stellt alle Direktkandidaten und ihre Ziele für die Landtagswahl im März vor. Dieses Mal Astrid Schmitt aus Kirchweiler, die für die SPD antritt.

Als Landtagsabgeordnete möchte sich Astrid Schmitt für nachhaltige Regionalentwicklung einsetzen. Das heißt für sie, dass es Grenzen für den Gesteinsabbau in der Vulkaneifel geben müsse. Auch nachhaltiger Tourismus steht auf ihrer Agenda. Bei der Verkehrsinfratruktur steht der Lückenschluss bei der A1 auf der Wunschliste der Landtagsabgeordneten. Und auch für bessere Verbindungen auf der schiene möchte sie sich einsetzen. „Aus meiner Sicht ist eine Anbindung an die Rheinstraße wichtig.“ Ein weiteres Anliegen ist das Gesundheitswesen in der Vulkaneifel: „Ich setze mich für die Krankenhaus-Standorte in Daun und Gerolstein ein.“ Dabei wünscht sie sich eine Kooperation der beiden Krankenhäuser. Aber auch in anderer Hinsicht möchte sie das Gesundheitswesen voranbringen. So zum Beispiel mit Pflegestützpunkten, Telemedizin oder den Gemeindeschwestern plus. Bei der Landtagswahl hofft Astrid Schmitt darauf, das Direktmandat zu gewinnen. Für die SPD wünscht sie sich, dass diese stärkste Fraktion wird.