Landtagswahl : Atomenergie statt Windkraft

Pelm Der TV stellt alle Direktkandidaten und ihre Ziele für die Landtagswahl im März vor. Dieses Mal Beate Härig-Dickersbach aus Pelm, die für die AFD antritt.

Die gelernte Buchhändlerin Beate Härig-Dickersbach lebt direkt am Fluss in der elterlichen Mühle in Pelm. Dort betreibt sie derzeit einen Online-Handel für Bücher.

In die AFD eingetreten ist die 63-Jährige im Jahr 2014. Ausschlaggebend dafür war die Eurorettung. „Ich fand es gut, da einen Akzent zu setzen“. Die Einführung des Euro sehe sie immer noch zunehmend kritisch. Für eine einheitliche Währung in Europa sei das wirtschaftliche Gefälle zu groß. Die Rettungsschirme zahle letztendlich immer der „kleine Mann“. „Wir retten Banken, die irgendwo rumgezockt haben“, kritisiert Beate Härig-Dickersbach.

Beate Härig-Dickersbach ist für die AFD in der Vulkaneifel im Kreistag. 2017 hat sie für den Bundestag kandidiert. Für die Landtagswahl hofft sie auf acht bis neun Prozent für ihre Partei. Für sich selbst als Direktkandidatin möchte sie keine Prognose abgeben. Frei nach „Dinner for one“ sagt sie „I will do my very best.“