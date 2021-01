Nach Schaden durch Autofahrer : Langlaufloipe am Ernstberg bei Hinterweiler ist frisch gespurt

Hinterweiler Die Vulkaneifeler können wieder dem Landlauf frönen. Die Loipe am Ernstberg ist wieder befahrbar.

Der durch einen Autofahrer vor gut einer Woche verursachte Schaden der Langlaufloipe am Ernstberg konnte nach genügend Neuschnee in den vergangenen Tagen und mehrmaliger Loipenpräparation durch Mitglieder des SLV Ernstberg wieder weitgehend behoben werden. Da auch keine neuen Schäden verursacht wurden, herrschten am Wochenende beste Wintersportbedingungen am Ernstberg vor, die auch viele Besucher nutzten.