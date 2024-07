Verkehr in der Vulkaneifel „Nichts ging mehr über die Hochbrücke!“ - Lastwagen bleibt in Gerolstein liegen

Dank einer zügig eingerichteten Umleitung und auch Brückensperrung durch die Polizei konnte ein Verkehrsinfakt aber vermieden werden. Die Wartezeit auf die Pannenhilfe überbrückte der ukrainische Fahrer Juri mit einem kurzen Gespräch in gebrochenem Englisch. Er hoffe auf schnelle Hilfe, denn müsse noch tausend Kilometer heute schaffen, seine Familie warte in Polen auf ihn, nur sein Papa wäre noch in der Ukraine. Dieses Malheur mit dem LKW sei ihm hier ausgerechnet an der ungünstigsten Stelle passiert.