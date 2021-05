Freizeit : Vulkaneifel bekommt den Vorzug vor Kalifornien

Heimspiel für Samuel Fitwi: Der Weltklasseläufer von der LG Vulkaneifel geht an Pfingstmontag in Hillesheim an den Start. Foto: Holger Teusch

Hillesheim Austragungsort Hillesheim: Dort hat der Stadtkyller Topläufer Samuel Fitwi am Montag sein erstes großes Heimspiel.

(sts) Als Krimihauptstadt hat sich Hillesheim schon einen Namen gemacht, nun schickt sich der Ort aber auch an, dauerhaft Austragungsort eines namhaften Sporteignisses zu werden: mit dem Saucony (amerikanischer Sportschuhhersteller) Invitational. Ganz fix ist das zwar noch nicht, zunächst einmal steht die Premiere eines Laufwettbewerbs an, der vielleicht auch zum (sportlichen) Krimi taugt: Mit dem Saucony Invitational wird am Pfingstmontag, 24. Mai, zum ersten Mal auf der Kunststoffbahn in Hillesheim ein Einladungsrennen mit einem internationalen Starterfeld über 5000 Meter ausgerichtet.