Hilfe : Lauftraining und Spenden sammeln

In Gerolstein wird wieder für den guten Zweck gelaufen. Beim ersten Mal hatten die Teilnehmer viel Spaß. Foto: TV/Uwe Engels

Gerolstein Die Laufschule Gesundlauf Vulkaneifel lädt für Donnerstag, 4. Juli, zum zweiten Laufcampus Running Day zugunsten von ALS-Kranken ein.

„ALS-Alle Lieben Schmidt e.V.“ ist ein Selbsthilfeverein für Menschen, die an der unheilbaren Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) erkrankt sind. Zugunsten dieses Vereins findet am Donnerstag, 4. Juli, ein Laufcampus Runningday statt. Veranstalter ist die Laufschule Gesundlauf Vulkaneifel unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Hans Peter Böffgen.

Geboten wird ein einstündiges geführtes Lauftraining, sowohl für Laufanfänger wie auch für fortgeschrittene Läufer. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Hubertuskapelle . Teilnehmen kann jeder ohne Voranmeldung gegen eine kleine Spende von mindestens einem Euro zu Gunsten von „ALS-Alle Lieben Schmidt e.V.“. Die Spenden werden zu 100 Prozent weitergeleitet, es werden keinerlei Verwaltungskosten in Abzug gebracht.

An über 20 Standorten in Deutschland, auf Mallorca und in Luxemburg wird das Laufcampus Trainer Netzwerk künftig einmal pro Quartal Laufspaß garantieren.