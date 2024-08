Laurentiuskirmes Warum das Kirmesbier in Daun 2025 wohl durchweg drei Euro kosten wird

Aus Rücksicht auf die Rallyefreunde, die wegen internationaler Termine das Eifel Rallye Festival Daun ausnahmsweise vom letzten Juli-Wochenende auf Mitte August verschoben hatten, wurde die Laurentiuskirmes Daun 2024 erstmalig eine Woche vorgezogen – was mit viel Umplanung und Buchungsänderungen für die Betreiber der Stände und Karussells verbunden war. Das soll aber eine einmalige Sache gewesen sein. So sagt Stadtbürgermeister Friedhelm Marder: „Ich habe mit Otmar Anschütz (dem Organisationsleiter des Eifel Rallye Festivals Daun; Anmerkung der Redaktion) gesprochen. Demnach werden die Rallyefreunde im nächsten Jahr wieder vom Augusttermin abrücken und auf den traditionellen Termin am letzten Juli-Wochenende gehen. Damit ist klar: Die Kirmes wird wieder an ihren angestammten Termin rücken: Der ist dann vom 9. bis 13. August 2025.“