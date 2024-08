Musik, Fahrgeschäften und Bus-Shuttle Das ist das Programm der Laurentiuskirmes in Daun 2024

Die Dauner Laurentiuskirmes findet – erstmals in ihrer langen Geschichte – in diesem Jahr eine Woche früher als gewohnt statt und zwar vom 3. bis 7. August. Grund dafür ist, dass das Eifel Rallye Festival (ERF), das stets Ende Juli und somit kurz vor der Dauner Kirmes über die Bühne geht, wegen Terminkollision nach hinten verlegt werden musste und nun vom 15. bis 17. August steigt. Da die Verantwortlichen aber an allen beiden Veranstaltungen festhalten wollten, da beide viel Geld in die Region bringen (für die Rallye sind Hotelzimmer bereits Monate im Voraus gebucht), haben sie sich frühzeitig zusammengesetzt und einen Kompromiss ausgearbeitet – mit dem Ergebnis der Terminverschiebung. Was folgte, waren unzählige Telefonate und Mails, denn die Schausteller und Bands für die Kirmes müssen frühzeitig gebucht werden, denn auch bei ihnen gibt es einen engen Terminkalender. Doch inzwischen steht alles. ERF-Organisationsleiter und MSC-Daun-Vorsitzender Otmar Anschütz sagt rückblickend: „Damit unser Termin vom 15. bis 17. August überhaupt erst möglich wurde, hat die Stadt Daun ihr fünftägiges Kirmestreiben dankenswerterweise um eine Woche vorverlegt.“