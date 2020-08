Freizeit : „Laurentiusmarkt light“ und Konzerte als kleines Trostpflaster

Daun (sts) Er ist seit jeher ein Publikumsmagnet: der Laurentiusmarkt, der traditionell zum Abschluss der Dauner Kirmes Anfang August stattfindet. Aber er ist nicht nur bei den Besuchern beliebt, sondern auch bei den Marktkaufleuten.

Nicht so im Corona-Jahr 2020: die Laurentiuskirmes, die ursprünglich am Samstag hätte eröffnet werden sollen, und der Markt sind abgesagt. „In diesem Jahr ist vieles anders, und so haben sich die Organisatoren überlegt, den beliebten großen Laurentiusmarkt in diesem Jahr in einen ,Laurentiusmarkt light’ zu verwandeln“, erklärt Dauns Stadtbürgermeister Friedhelm Marder.