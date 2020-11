Bauprojekt : LBM: An Erneuerung des Kreisels in Walsdorf führte kein Weg vorbei

LBM: An Erneuerung des Kreisels in Walsdorf führte kein Weg vorbei

Der runderneuerte Kreisverkehr in Walsdorf. Foto: Vladi Nowakowski

Walsdorf/Gerolstein (sts) Vor Kurzem ist der Kreisel in Walsdorf freigegeben worden. TV-Leser Jürgen Berg aus Berndorf hat sich Gedanken gemacht über das Bauwerk: „Im Bericht im TV vom 11. November heißt es, dass der alte Kreisel zu gefährlich gewesen wäre, wenn es zu einem Auffahrunfall gekommen wäre.

Dafür musste der Kreisel erneuert werden, was den Steuerzahler sage und schreibe 500 000 Euro kostet.“

Darauf antwortet Bruno von Landenberg, stellvertretender Leiter des Landesbetriebs Mobilität Gerolstein: „Natürlich werden mehrere Optionen bei einem Vorhaben geprüft, auch kostengünstigere. Aber im konkreten Fall gab es keine Alternative zu dem, was nun gemacht worden ist.“

Es habe mehrere und vorrangige Gründe, warum der Kreisverkehr in Walsdorf saniert werden musste: „Der Fahrbahnaufbau war komplett abgenutzt und musste erneuert werden. Dies zeigte sich insbesondere an den starken Verdrückungen und Setzungen der Fahrbahn sowohl im Kreisverkehr selbst als auch in den Zufahrten.“