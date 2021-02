Freizeit : Rodungsarbeiten auf dem Maare-Mosel-Radweg bei Daun

Daun Der Maare-Moselradweg muss wegen dringender Arbeiten noch etwas länger gesperrt bleiben.

Das über weite Strecken von der Corona-Pandemie geprägte Jahr 2020 war in vielerlei Hinsicht ein Jahr der Entbehrungen, nicht so stark betroffen allerdings waren Wanderer und natürlich auch für Radfahrer. Sie konnten an der frischen Luft, sofern die Hygiene-Rcihtlinien berücksichtig wurden, ganz nach Lust und Laune ihrer Leidenschaft frönen. Was sich mit Zahlen besonders am Maare-Mosel-Radweg festmachen lässt.