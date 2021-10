Ländlicher Raum : Zukunftsinitiative Eifel: Neue Ideen braucht das Land

Schleiden/Vogelsang Das Leader-Forum Eifel-Ardennen präsentiert geförderte Projekte und stellt grenzenlose Kooperation der Leader-Regionen in Krisenzeiten heraus.

(now) Draußen auf dem Besucherparkplatz der ehemaligen NS-Ordensburg Vogelsang türmen sich die Hinterlassenschaften der Flutkatastrophe: stinkende Müllberge, zehn bis zwanzig Meter hoch, Folge des Klimawandels, der auch die Urft in einen reißenden Strom verwandelt hatte.

Der Ort – Gedenkstätte und Heimat einer Dauerausstellung über die Verbrechen der Nazis – ist eine Mahnung. Und die richtige Kulisse für das dritte, von der Zukunftsinitiative Eifel veranstaltete Leader-Forum, sagt Journalist Klaus Schäfer, der das Treffen moderiert. „Dass wir an dieser Stelle grenzüberschreitend und gemeinsam die Zukunft gestalten, ist für mich angesichts der Vergangenheit dieser Gebäude eine Genugtuung, denn genau das wollten die Erbauer nicht.“

Grenzen seien ein Kapitel der Vergangenheit, sagt Isabelle Weykmans, Kulturministerin der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. „Und doch mussten wir in der Pandemie wieder erleben, was es heißt, mit Grenzen zu leben.“ Umso wichtiger wäre das Ziel, die Dörfer der Großregion als Lebens- und Wirtschaftsort weiter zu entwickeln. „Starke Dörfer und aktive Bürgerinnen und Bürger – das ist es, was uns alle grenzüberschreitend verbindet“, sagt Weykmans.