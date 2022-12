Advent : Lebende Krippe lockt Zuschauer an

Lebende Krippe Foto: tv/Lydia Schend

Daun-Neunkirchen (red) Am vierten Advent war in Neunkirchen wieder die Lebende Krippe zu sehen. Unter reger Beteiligung von Jung und Alt entfaltete sich das biblische Geschehen am beleuchteten Kirchberg. Dazu las Initiator Walter Zender Worte des Evangeliums, und der Musikverein Neunkirchen spielte alte Weihnachtslieder.

