Soziales : Lebensberatungsstelle bietet Online-Kurs für Eltern

Gerolstein (red) Drei Lebensberatungsstellen des Bistums Trier starten Ende Oktober ihren ersten Online-Elternkurs. Neben den Einrichtungen in St. Wendel und Saarburg ist auch die Lebensberatungsstelle Gerolstein mit dabei.

Mit Übungen sollen die Eltern Erziehungsmethoden lernen, die dem aktuellen Stand der Forschung entsprechen und sich in der langjährigen Erfahrung in der Erziehungsberatung bewährt haben. In den Kursen können Eltern ihre Fragen einbringen und die Gruppe und die Beraterin um Rat fragen. In der Runde würden Lösungsideen gesammelt.