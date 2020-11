Corona-Krise : Wenn auch ein Stück Geborgenheit geliefert wird

Info

Wer kann den Einkaufs-/ Lieferservice nutzen? Das Angebot richtet sich an Seniorinnen und Senioren, die sich selbst nicht versorgen können, an Menschen mit hohem Gesundheitsrisiko sowie an Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind oder sich derzeit in Quarantäne befinden.

Was kostet der Service? Er beinhaltet den Einkauf und das Abstellen der Waren vor der Haustür. Um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren, gibt es eine bargeldlose Übergabe. Die reine Dienstleistung ist kostenlos.

Was kann bestellt werden? Es können Grundnahrungsmittel des täglichen Bedarfs bestellt werden, jedoch keine Kühl- beziehungsweise Tiefkühlwaren.

Wo kann man bestellen? Bestellungen werden montags und donnerstags zwischen 10 und 12 Uhr unter der Telefonnummer 06592/5699467 oder E-Mail-Adresse lieferservice@buerger-daun.de entgegen. Die Helfer am Servicetelefon geben die Bestellung an die Supermärkte weiter. Dort werden die Waren gepackt und am Folgetag ausgeliefert (vormittags oder nachmittags). Bei einer Bestellung Adresse und Telefonnummer bereithalten.