Nachricht im Bild : Lecker! Internationale Küche im Café Asyl

Daun (red) Die Mitglieder des Café Asyl Daun kochen jeden ersten Dienstag im Monat gemeinsam mit Migranten. Regelmäßig wird eifrig geschnippelt, gebraten, gekocht – in der großen Küche der Evangelischen Gemeinde.

Hier treffen sich die Hungrigen aus Afghanistan, Marokko, Ägypten, Syrien, Albanien, Kosovo, Iran und natürlich aus Daun. Kochen erinnert an die Heimat und das gemeinsame Essen verbindet. So werden beispielsweise Griechisches Bohnengemüse, Curryreis mit Hühnchen, Zucchini in Paprikasoße, Burek, Joghurt mit Gurke- und paniertes Putenschnitzel als deutsche Variante zubereitet. Foto: Café Asyl Daun