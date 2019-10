Wirtschaft : Leerstände als große Herausforderung

Lange zeit war das in Daun kein Thema, inzwischen schon: Leerstände. Doch es gibt diesbezüglich auch positive Nachrichten. Foto: TV/Mario Hübner

Daun Der Gewerbe- und Verkehrsverein (GVV) Daun freut sich über neue Mitglieder. Sorgen bereitet ihm allerdings, dass immer öfters in der Innenstadt Geschäfte schließen und sich kein Nachfolger findet.

Wer aufmerksam durch Daun geht, der sieht: So gut gefeit gegen Leerstände wie in früheren Jahren ist die Innenstadt nicht mehr. Vor allem die Burgfriedstraße und die Lindenstraße weisen Lücken auf oder manche Ladenlokale und gastronomischen Angebote bestehen dort nur kurzfristig. „Als Gewerbetreibende haben wir kaum Einfluss darauf“, sagt GVV-Vorsitzende Stefanie Mayer-Augarde dazu, „aber denkbar ist künftig ein konzertiertes Leerstandsmanagement im Schulterschluss mit der Stadt und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft“. Schließlich sei das auch eine klassische Aufgabe von öffentlicher Standortförderung. Ob eine solche Kooperation zu Stande kommt, konnte auf der herbstlichen Mitgliederversammlung nicht geklärt werden. Und so sollen auch andere Instrumente helfen, die Innenstadt lebendig zu halten.