Lebendige Innenstadt Dauen : Gewerbeverein bekämpft Leerstände in Dauner Innenstadt

Daun Der Gewerbe- und Verkehrsverein (GVV) Daun stellte in der jüngsten Mitgliederversammlung die Weichen für eine weiterhin lebendige Innenstadt.

Nichts ist selbstverständlich, auch nicht eine attraktive Einkaufsmeile mit buntem Sortimentmix und Gastronomie. Daun hat beides – noch. Damit das trotz anstehendem Generationswechsel bei den Inhabern, Umzügen von Ladenlokalen und einer Handvoll Leerstände (der TV berichtete) so bleibt, will der Gewerbe- und Verkehrsverein (GVV) Gas geben.

Die Versammlung stimmte einer Idee zu, wie man gegensteuern kann: Da der GVV weiß, welche Ladenlokale womöglich in absehbarer Zeit betroffen sein könnten, sollen alle relevanten Fakten über die Immobilie zusammengetragen werden, um bei der Vermarktung zu helfen. „Wenn wir, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft oder die Stadt eine Anfrage nach freien Räumlichkeiten bekommen, können wir sofort vernünftig Auskunft geben.“ Auch die eigene Homepage und die sozialen Medien sollen einbezogen werden. Denkbar sei ebenfalls, Schaufenster mit Kunst oder Aktionen zu beleben, so dass das Stadtbild attraktiv bleibt.

Eine Arbeitsgruppe macht sich dran, die Einzelheiten so zu gestalten, dass die Idee ein pfiffiges Pendant zur jährlichen Goldrausch-Aktion im Herbst wird. Die findet auch 2023 statt, und zwar beim verkaufsoffenen Sonntag am 29. Oktober. Verkaufsoffen werden darüber hinaus die Sonntage 16. April mit der Autoschau und 25. Juni mit „Daun spielt“ sein.

Doch vorher steht Weihnachten auf der Agenda. Die gute Nachricht: Auch in diesem Jahr wird wieder ein Auto verlost – für eine kleine Stadt wie Daun bemerkenswert, wie GVV-Vorsitzende Stefanie Mayer-Augarde betont. Doch diesmal gibt es keinen Adventsmarkt. „Wir bedauern das sehr“, ist sie sich mit Wolfgang von Wendt einig. Die Vorsitzende verweist auf die erst spät bekannt gewordene Entscheidung der Jugendpflege der Verbandsgemeinde Daun, den Aufwand nicht leisten zu können. Die Jugendpflege hatte in den vergangenen Jahren das „Adventsleuchten“ organisiert. Daher habe auch der GVV kurzfristig nichts Eigenes auf die Beine stellen können.

In diesem Jahr trägt einzig die Weihnachtsbeleuchtung dazu bei. In der Mitgliederversammlung wurde angesichts der Krise durch stark gestiegene Energiepreise diskutiert, ob die Beleuchtung sein muss. Aus Sicht der Mehrheit muss sie. „Wir wollen ganz bewusst ein Zeichen setzen gegen die Tristesse, die sonst um sich greift in diesen Zeiten“, sagt Wolfgang von Wendt. Zudem sei die Beleuchtung komplett auf energiesparende LEDs umgestellt worden – in der Anschaffung kein ganz billiger Spaß. Da mache es keinen Sinn, die Stimmungsaufheller ungenutzt zu lassen.