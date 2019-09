Kunst : Künstler interpretieren Eifel-Landschaft

Die an der neuen Ausstellung in der Galerie Augarde beteiligten Künstler Mario Reis, Lydia Weber und Hans Christian Rüngeler sowie die Laudatorin Christiane Häslein (von links nach rechts). Foto: TV/Brigitte Bettscheider/Brigitte Bettscheider

Daun Werke von drei Malern aus der Eifel, die sich mit dem Thema Landschaft befassen, stellt die Galeristin Stefanie Mayer-Augarde in Daun aus. Die Ausstellung endet am 23. November.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Bettscheider

Seit Stefanie Mayer-Augarde 2012 ihre Galerie gründete, zeigt sie zeitgenössische Kunst in Einzel- und Gruppenausstellungen. Etwa 40 Mal bis heute und seit zwei Jahren auf doppelter Fläche in dem schönen hohen Raum in der Burgfriedstraße 14. Auf Qualität und Reputation kommt es ihr an. Und sie setzt – wie in der aktuellen Schau mit Mario Reis, Hans Christian Rüngeler und Lydia Weber (Kurzbiografien siehe Info) – den Fokus auf ein Thema, Landschaft in diesem Fall.

Als „Leidenschaft für Landschaft“ bezeichnete die Kunsthistorikerin Christiane Häslein (Trier) bei der Vernissage den Motor aller drei Künstler. Betonte aber, dass komplett verschiedene Herangehensweisen und Ausdrucksformen sie auszeichnen.

Info Die Künstler Mario Reis (Michelbach/Vulkaneifel) ist 1953 in Weingarten geboren. Er studierte in Düsseldorf, wo er Meisterschüler von Günther Uecker war. 1977 erfand Reis während eines Stipendiums in Paris seine charakteristischen und seither in aller Welt geschaffenen Fluss-Porträts. Diese und seine weitere Werkgruppen sind seither in Ausstellungen, Sammlungen und Museen national und international vertreten. Hans Christian Rüngeler (Köln und Daun-Steinborn) ist Jahrgang 1957 und stammt aus Paderborn. Sein Studium absolvierte er in Salzburg, Mainz und Düsseldorf (Meisterschüler von Rolf Crummenauer). Eine wesentliche Komponente seiner meist menschenleeren Landschaftsbilder ist das Licht. Rüngelers Arbeiten sind national wie international in privaten und öffentlichen Sammlungen vertreten. Lydia Weber kam 1953 in Zendscheid/Eifel auf die Welt. In ihrem Geburtsort betreibt sie heute ein Kunsthaus. Sie studierte Malerei und Graphik an der Akademie Rodt und in Bochum. In ihren Traumbildern verdichtet sie ihre Erinnerungen, Gefühle und Eindrücke von der Natur. Seit 2001 stellt sie vielfach aus.

So legt Mario Reis feinen, auf Keilrahmen gespannten Baumwollstoff im Wasser in Flüsse, in der Seine zuerst (1977), auch in der Fleuth Nähe Niederrhein (1982), weltweit im Laufe der Jahrzehnte, in den letzten Jahren in alle auch noch so schmalen Gewässer der Eifel, ob sie nun Enzenbach oder Rohrbach heißen. Das Geschehen im Wasser bildet sich auf der Leinwand ab, Pigmente, Pflanzen und Tiere wirken darauf ein, die Fließrichtung spielt eine Rolle. „Die ästhetische Wirkung lässt die technischen Gegebenheiten des Entstehungsprozesses schnell vergessen“, erklärte Christiane Häslein. „Es ist einzigartig, wie Mario Reis mit dem Medium Wasser arbeitet“, meinte Stefanie Mayer-Augarde. Neben den Naturaquarellen sind einige seiner Rosenbilder zu sehen. Dabei ist Rosensaft der Farbstoff, mit dem der Künstler Helligkeit, Dichte und Struktur auf der quadratischen Bildfläche entstehen lässt.

Auch Hans Christian Rüngelers Stil ist unverwechselbar. Er arbeitet gegenständlich, verfremdet aber seine Motive durch Zergliederung. Seine Landschaften wirken wie lichterfüllte Fenster. Was in der Galerie Augarde als „Landschaftsfries“ von ihm gezeigt wird, sind zwölf Einzelbilder (Monate), die in Jahreszeiten aufgeteilt sind. Der wandelbare „Landschaftsaltar“ hat sein Vorbild in den mittelalterlichen Altarbildern und ist von höchst meditativem Charakter. Jüngste Arbeiten wie „Wolken in den Bergen“ und „Abendklang“ (beide 2019) sind eindrucksvolle Beispiele für Rüngelers Darstellung des Himmels, transparent und vielfach überlagert gleichermaßen.

Lydia Weber nähert sich Landschaft künstlerisch, indem sie die Nahaufnahme von Details einer Vegetation verfremdet und kraftvoll in Szene setzt. In ihren Traumbildern gibt sie kleinen, alltäglichen Dingen auf abstrahierte Weise Raum. Sie arbeitet wie Reis und Rüngeler mit der Fläche. Ein Alleinstellungsmerkmal sind graphische Einkratzungen. Der Betrachter mag die Schrift lesen wollen, doch das geht nicht; die Zeilen scheinen auf dem Kopf zu stehen. „Vielleicht ein Hinweis, dass nicht alles lesbar ist und sein kann“, vermutete die Kunsthistorikerin Christiane Häslein. Sie bescheinigte den drei Künstlern eine starke Bindung an die Region. Und der künstlerischen Tradition der Eifel in ihnen eine überaus lebendige Fortsetzung.